Indian Wells, Sinner ai quarti di finale. Battuto Shelton

Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, numero 3 del mondo e del tabellone, negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 16, per 7-6 (7-4), 6-1 in 1h39'. L'altoatesino affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 11, per 6-2, 6-4 in 1h17'.