Short Track, Europei: a Danzica quattro medaglie per l'Italia

Dominio azzurro agli Europei di short track di Danzica. Nel corso della seconda giornata della rassegna continentale che si sta svolgendo in Polonia, gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie, con tre ori e un argento.

I risultati dei nostri atleti

Pietro Sighel è stato l'autentico mattatore della comitiva azzurra. Il 24enne trentino delle Fiamme Gialle ha confermato il titolo sui 500 metri e si è laureato campione d'Europa anche sui 1.500: ora vanta cinque medaglie individuali ai Campionati europei, tre delle quali del metallo più pregiato. L'Italia esulta anche grazie alle medaglie femminili: Elisa Confortola e Gloria Ioriatti si sono laureate rispettivamente campionessa e vice campionessa d'Europa sui 1.500 metri.L'unico rammarico di giornata arriva nel tratto conclusivo della semifinale della staffetta maschile, dove Pietro Sighel è stato beffato al fotofinish con l'Italia che ha chiuso terza e, dunque, in Finale B. Il quartetto femminile formato da Betti, Confortola, Katia Filippi e Ioriatti, grazie alla seconda posizione dietro all'Olanda, se la vedrà invece domani in Finale A contro Polonia, Francia e le orange. Domenica, nella terza e ultima giornata di gare, in programma le prove sui 1000 metri oltre alle finali delle staffette.