Mutu, che Natale da incubo: muore la madre e il suo club lo esonera

Un Natale da incubo per Adrian Mutu. L'ex attaccante che ha giocato, tra le altre, con Inter, Fiorentina, Parma e Juventus è stato rimosso dalla panchina del Neftçi PFK a poche ore da un lutto dolorosissimo per la morte della madre.

"È stato risolto di comune accordo il contratto tra il Neftçi PFK e Adrian Mutu. Il club lo ringrazia per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, esprime le sue più sentite condoglianze per la morte della madre. Il PFK Neftçi, che attualmente sta lottando per risultati elevati nella Premier League e nella Coppa dell'Azerbaigian, invita tutti i suoi tifosi a sostenere e unirsi strettamente attorno alla squadra", si legge nella nota con cui la società ha dichiarato la rimozione dell'allenatore e fatto ancora più sconcertante, annuncio avvenuto proprio durante il funerale della madre di Mutu.