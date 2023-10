Samuel Dilas, morto a 24 anni per una trombosi giocatore del Lumezzane

Cosa è successo

Il 24enne, nato a Varese e cresciuto cestisticamente a Reggio Emilia, nelle ultime settimane era stato ricoverato in ospedale per una polmonite, che ne aveva compromesso l'impiego in campionato, dove in questa stagione aveva giocato una sola partita. Dopo essere stato dimesso è stato ricoverato di nuovo in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva per un malore, probabilmente a causa di diversi trombi che si sono diffusi nel corpo. Il giocatore aveva infatti accusato forti dolori alle gambe poche ore dopo essere stato dimesso. L'atleta è stato sottoposto anche a un intervento chirurgico. Le sue condizioni erano apparse disperate già nella giornata di sabato e la famiglia aveva chiesto massimo riserbo in un momento drammatico.