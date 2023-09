Marcell Jacobs sceglie gli Usa: "Mio nuovo allenatore è Reider"

Dall'Italia alla Florida

"Mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti di livello mondiale come Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani-Brown e Marvin Bracy - dice Jacobs -. Ho un grande obiettivo, tornare a far sventolare la bandiera italiana il più in alto possibile alle Olimpiadi di Parigi". Jacobs era allenato dall'ex campione del salto triplo, Paolo Camossi. Il nuovo coach sarà Rana Reider, 53 anni, americano, allenatore di campioni di carattere mondiale quali Andre De Grasse, Trayvon Bromell e l'olandese Dafne Schippers. Lo scorso anno poco prima della finale dei 100 metri dei Mondiali di Eugene, Reider era stato fermato perché indagato per una vicenda di molestie sessuali. "Ringrazio la Fidal, il Coni e le Fiamme Oro per avermi dato piena fiducia anche in questa occasione - ha aggiunto Jacobs lo scorso agosto eliminato in semifinale ai Mondiali di Budapest ma eccellente frazionista della 4x100 azzurra andata a conquistare l'argento -. Cambiare a volte è necessario. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni contribuendo al raggiungimento di risultati eccezionali, in particolare coach Camossi. A Roma mi sono trovato benissimo, sostenuto dal calore straordinario dei romani. Adesso, mi impegnerò al massimo, come sempre, per tornare a dare agli italiani le emozioni che hanno vissuto a Tokyo 2020".