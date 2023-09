Us Open, semifinale femminile interrotta da una protesta ambientalista

Una protesta degli ambientalisti ha interrotto ieri la semifinale di singolare femminile degli US Open tra Coco Gauff e Karolina Muchova: il match è stato fermato durante il secondo set quando un gruppo di manifestanti all'Arthur Ashe Stadium ha iniziato a gridare:"Stop ai combustibili fossili". Gauff e Muchova hanno aspettato pazientemente sul campo per diversi minuti ma alla fine sono state costrette ad uscire. Gli spettatori della semifinale non hanno gradito la protesta e hanno risposto urlando: "Buttateli fuori". Al momento dell'interruzione il punteggio era di un set e un game nel secondo set a favore dell'americana Gauff. La semifinale è poi ripresa dopo un'interruzione di 50 minuti, quando le due tenniste sono tornate sul campo dell'Arthur Ashe Stadium intorno alle 20:50 ora locale, le 2.50 in Italia.