Europei di scherma, Filippo Macchi è oro nel fioretto

Sport bonus 2023, ora è possibile presentare domanda: come fare

Si tratta di un credito d’imposta per manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici oppure per la realizzazione di nuove strutture. La prima finestra per richiedere la misura si chiude il 30 giugno, la successiva si apre il 15 ottobre

Il 30 maggio si è aperta la prima finestra per l’invio delle domande per ottenere il cosiddetto sport bonus, cioè il credito d’imposta confermato nel 2023 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche

I soggetti che possono effettuare queste erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo. Lo spiega il sito del Dipartimento per lo Sport del governo