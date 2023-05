F1, qualifiche Gp Monaco: pole a Verstappen, poi Alonso e Leclerc

La Red Bull del campione del mondo in carica ha fatto segnare il miglior tempo a Montecarlo. Beffato all'ultimo secondo il pilota spagnolo, che scatterà comunque in seconda posizione con la sua Aston Martin. Terzo il ferrarista, seguito dalla sorpresa Esteban Ocon su Alpine

La pole del gran premio di Monaco, che si corre domenica 28 maggio sul circuito di Montecarlo, è stata conquistata dal campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. (GLI HIGHLIGHTS) Un autentico capolavoro quello del pilota olandese, che si è preso la prima posizione all'ultimo tentativo toccando anche il muro e spingendo al limite nell'ultimo settore. Al suo fianco partirà Fernando Alonso su Aston Martin. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, quarto tempo per Esteban Ocon (Alpine). Quinto tempo e terza fila per la Ferrari di Carlos Sainz, sesto Lewis Hamilton. Per Verstappen è la prima pole in carriera a Montecarlo. Nel Q1 Perez a muro alla Santa Devota e Red Bull danneggiata: il messicano partirà ultimo.