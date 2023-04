Juve Napoli. Lapo Elkann: all'arbitro regalerei degli occhiali

Arrivano critiche da parte del rampollo della famiglia Agnelli a Fabbri, ma anche congratulazioni alla squadra: "Da juventino molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l’anno del Napoli. Complimenti"

Lapo Elkann ha dedicato ieri sera un paio di tweet a Juventus-Napoli 0-1 dopo la partita. "Da juventino molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l’anno del Napoli. Complimenti". Poi in un altro messaggio: "Complimenti anche all'arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in stock" Con questa battuta Elkann ha espresso le sue perplessità sull'operato dell'arbitro Fabbri durante il match. Le polemiche sull'arbitraggio di ieri sera per Juventus-Napoli ha suscitato, in generale, parecchie polemiche.