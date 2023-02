Nba, oggi la trade deadline. Tutte le mosse da Durant a Westbrook

Nel giro di poche ore i Nets si liberano delle loro due stelle. Con KD i Suns fanno all in per puntare all'anello, dando vita a una nuova versione dei Big Three con Booker e Paul. D'Angelo Russell ai Lakers, mentre Westbrook approda ai Jazz, ma solo di passaggio

Mancano poche ore alla chiusura del mercato Nba, prevista per le 21 ora italiana: non solo Kyrie Irving approda ai Dallas Mavericks, ma dopo il maxi-scambio a tre tra Lakers, Jazz e Timberwolves che porta Russell Westbrook, forse solo momentaneamente, nello Utah, la notizia del giorno è il passaggio di Kevin Durant ai Phoenix Suns. I Brooklyn Nets cedono, dunque, la loro principale stella, dopo aver già scambiato Irving con i Mavs.

Con i nuovi Big Three i Suns puntano all'anello

Durant, 34 anni, approda, dunque, ai Suns per completare una nuova versione dei Big Three con Chris Paul e Devin Booker. Nel deserto dell’Arizona, da Brooklyn, anche l’ala realizzatrice TJ Warren. Percorso inverso per Cam Johnson, Jae Crowder, quattro future scelte di primo giro al Draft (del 2023, 2025, 2027 e 2029, tutte non protette) e lo scambio della scelta 2028 con Brooklyn. Durant voleva lasciare New York dopo la partenza di Irving ed è stato ccontentato. I Nets rifondano. Prendono atto del fallimento del progetto tecnico fondato sulla coppia Durant/Irving (per breve tempo divenuta trio con James Harden) e guardano al futuro ripartendo dai giovani. Bridges su tutti. Con Durant, Paul e Booker assieme Phoenix diventa probabilmente la favorita dell’Ovest, e forse la favorita assoluta per il titolo.