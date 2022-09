Nations League, Italia alle Final Four con Olanda, Spagna e Croazia

Gli Azzurri di Mancini all'ultimo atto della competizione per la seconda volta consecutiva. Appuntamento in Olanda a partire dal 14 giugno 2023. L'avversario sarà deciso dal sorteggio. Obiettivo migliorare il terzo posto dell'ultima edizione

Si è conclusa la fase a gironi della Nations League, con l'Italia di Roberto Mancini che ha raggiunto per la seconda volta consecutiva le Final Four, in programma dal 14 giugno 2023 in Olanda. A sfidare gli Azzurri saranno le vincitrici degli altri. tre gironi di Lega A, Croazia, Olanda e Spagna, ultima a qualificarsi in ordine di tempo, grazie al successo per 1-0 sul Portogallo firmato da Alvaro Morata.

Semifinali decise dal sorteggio

Gli accoppiamenti delle semifinali, in programma il 14 e il 15 giugno alle 20:45, saranno stabiliti tramite sorteggio in data ancora da ufficializzare. Domenica 18 giugno, invece, spazio prima alla finalina per il terzo posto, dalle 16, poi al match che designerà la squadra destinata a succedere alla Francia nell'albo d'oro dell'ultima competizione creata dall'Uefa.

Un'occasione di riscatto per gli Azzurri

Per l'ltalia di Mancini, uscita vincitrice con 11 punti dal girone di ferro che la vedeva opposta a Germania, Inghilterra (sorprendentemente retrocessa in Lega B) e la rivelazione Ungheria, la possibilità di far meglio del terzo posto della precedente edizione, maturato dopo la sconfitta con la Spagna di Luis Enrique e la vittoria nella finale di consolazione col Belgio. Un'opportunità per provare a cancellare, seppur solo parzialmente, l'onta della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.