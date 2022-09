Atletica, Tamberi vince le finali di Diamond League

Il campione olimpico azzurro di salto in alto Gianmarco Tamberi , tornato in pista a pochi giorni dal matrimonio, ha trionfato nella finale di Diamond League a Zurigo ottenendo la sua migliore misura stagionale (2.34m). L’atleta italiano è arrivato davanti allo statunitense JuVaughn Harrison che ha superato la medesima misura ma commettendo un errore in più rispetto a Tamberi. “ Gimbo ” così conquista il diamante nel salto in alto per il secondo anno di fila.

La sfida a Barshim

La gara non si è svolta allo stadio di Zurigo, ma in una delle principali piazze della città elvetica, la Sechseläutenplatz. Giornata no per il campione olimpico (alla pari di Tamberi) e mondiale Mutaz Barshim, che ha sbagliato a 2,21 e 2,24 e ha deciso di riservare l'ultimo tentativo a 2,30, fallendolo.

La festa insieme alla moglie

L'impresa odierna di Tamberi, dunque, conferma il suo talento. Nessun altro italiano, infatti, ha mai vinto il trofeo del massimo circuito mondiale, mentre lui ci è già riuscito due volte. Per “Gimbo”, in sostanza, si è trattata di un'altra dimostrazione di classe straripante. Per festeggiare, tra l’altro, l’atleta azzurro si è inginocchiato davanti a sua moglie, Chiara Bontempi, regalandole il bouquet di fiori del vincitore.