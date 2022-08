Piqué con la nuova fidanzata Clara Chia Martì dopo rottura con Shakira

Gerard Piqué è di nuovo sceso in campo, almeno in quello sentimentale. Pare infatti abbia una nuova fidanzata, secondo il programma di gossip Socialité che sul canale spagnolo Telecinco ha mostrato il difensore del Barcellona mentre bacia la 23enne Clara Chia Martì. La ragazza è una impiegata alla Kosmos Estudios, studio di produzione di proprietà del giocatore. Le immagini non potevano che fare il giro del mondo e scuotere le cronache rosa internazionali soprattutto perché arrivano a pochi mesi dalla fine della relazione di Piqué con Shakira, madre dei suoi due figli, Milan e Sasha. Si vocifera di una Shakira furiosa perché, stando alle fonti del Mirror vicine alla famiglia della cantante colombiana, "tra i due c'era un accordo preciso" di non apparire in pubblico con i nuovi partner almeno per un anno al fine di tutelare i propri figli, già scombussolati dalla rottura dei genitori dopo 12 anni. I rapporti erano già compromessi per la scoperta dei tradimenti di lui e per varie questioni economiche.