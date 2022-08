Arrigo Sacchi, Premio Presidente Uefa 2022 per aver innovato il calcio

Sport

I decenni successivi sono avari di soddisfazioni per il Milan, che torna a vincere il campionato nel 1950/51. I rossoneri sono spinti dai gol di Gunnar Nordahl , che ancora oggi è il miglior marcatore nella storia del Diavolo e terzo di sempre nella Serie A, con 225 reti. Il fenomeno svedese porta la squadra a vincere anche il suo quinto titolo nel 1954/55. (In foto: Gunnar Nordahl)

Gli anni ’50 sono ricchi di successi per i rossoneri: il Milan infatti vince il suo sesto scudetto nel 1956/57 e il settimo nel 1958/59. Quest’ultimo titolo è vinto anche grazie alle giocate di un’altra leggenda del calcio come José Altafini. E San Siro ammira fuoriclasse come Cesare Maldini, Nils Liedholm, Juan Alberto Schiaffino (In foto: il Milan campione del 1956/57)