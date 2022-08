Bonolis diviso tra Inter e Triestina. Il figlio passa agli alabardati

Figlio d’arte, ma non nel settore calcistico, Davide Bonolis, 18 anni, quarto figlio del conduttore, ha appena firmato un contratto triennale con il club alabardato che milita in Serie C. Davide ha già avuto esperienze nelle giovanili di Roma e Sampdoria

Il cuore di Paolo Bonolis sarà diviso in due. Nonostante sia un tifoso sfegatato dell'Inter e grande appassionato di calcio, per i prossimi tre anni dovrà seguire anche un’altra squadra. Ma nessun tradimento ai neroazzurri perché la Triestina milita in Serie C. Il quartogenito del conduttore, giovane promessa del calcio, classe 2004, svincolato dopo le esperienze nelle giovanili di Roma e Sampdoria, ha deciso di sposare la causa del club alabardato. Come sottolinea la società biancorossa, Davide Bonolis ha firmato un contratto di tre anni e giocherà nella formazione primavera,