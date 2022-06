Giochi del Mediterraneo 2022, cosa c'è da sapere

Sono 3.390 gli atleti arrivati nella città algerina per sfidarsi in 24 discipline, dal calcio al judo e dal tennis alla pallavolo. Sono 370 gli azzurri in gara, presenti in tutte le sfide del calendario, eccetto la pallavolo femminile. Portabandiera per l'Italia sono i campioni olimpici Diana Bacosi e Luigi Busà. Le delegazioni partecipanti sono in tutto 26: 18 europee, 5 africane e 3 asiatiche