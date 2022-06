Basket, l'italiano Paolo Banchero prima scelta Orlando al draft Nba

L'italo-americano Paolo Banchero, giocatore proveniente dalla squadra di basket universitario dei Duke Blue Devils, è stato selezionato dagli Orlando Magic come prima scelta al draft Nba in corso a New York. Nei giorni scorsi il giovane ventenne si è detto pronto a giocare anche per la nazionale azzurra dato che è naturalizzato italiano grazie al padre. Banchero è figlio di atleti: la madre americana Rhonda Smith giocava nella massima lega femminile (Wnba) mentre il padre Mario di origine italiana è un ex giocatore di football americano a livello universitario.