Eto'o condannato a 22 mesi per frode fiscale, dovrà pagare 5,6 mln

L'ex attaccante di Inter e Camerun Samuel Eto'o è stato condannato a 22 mesi di carcere con sospensione della pena da un tribunale spagnolo lunedì dopo aver ammesso una frode fiscale di 3,8 milioni di euro mentre giocava per il Barcellona. Eto'o ha accettato di pagare una multa di 1,8 milioni di euro e 3,8 milioni di tasse dovute dai diritti di immagine tra il 2006 e il 2009. "Ammetto i fatti e pagherò quanto dovuto, ma si sappia che allora ero solo un bambino e che ho sempre fatto quello che il mio ex agente Jose Maria Mesalles, che consideravo come un padre, mi ha chiesto di fare in quel momento", ha detto Eto'o, che ora ha 41 anni, al tribunale di Barcellona. Mesalles è stato condannato a un anno di reclusione con sospensione della pena. L'accusa aveva chiesto pene detentive di quattro anni e sei mesi ciascuna per Eto'o e Mesalles. Le condanne sono state sospese in quanto né Eto'o né Mesalles hanno precedenti penali e i termini sono inferiori a due anni.