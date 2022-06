Nations League, alle 20.45 Germania-Italia: le formazioni ufficiali

Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano i tedeschi nella quarta partita del gruppo C, ultimo impegno prima delle vacanze: la Nazionale italiana è attualmente in testa al girone con 5 punti

L’Italia scende in campo questa sera alle 20.45 a Monchengladbach per affrontare la Germania, nella quarta partita del gruppo C della Nations League. Gli azzurri sono attualmente in testa al gironcino, che comprende oltre ai tedeschi anche Ungheria e Inghilterra. Nei precedenti incontri l’Italia ha pareggiato con la Germania, vinto contro gli ungheresi e di nuovo pareggiato contro gli uomini di mister Southgate. Roberto Mancini, dopo la cocente mancata qualificazione ai mondiali e la sconfitta contro l’Argentina nella Finalissima, continua nel percorso di rinnovamento della Nazionale.