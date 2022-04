Maria Sharapova è incinta: l'annuncio dell'ex tennista su Instagram

La sportiva russa, ex numero uno del mondo, è fidanzata con l'uomo d'affari britannico Alexander Gilkes da dicembre 2020. La sua gravidanza è stata resa nota il giorno del suo 35esimo compleanno

Maria Sharapova è in dolce attesa. L'ex numero uno del tennis mondiale annuncia la sua gravidanza su Instagram nel giorno del suo 35esimo compleanno. Si tratta del suo primo figlio: "Un bellissimo inizio! Mangiare una torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità". Questo il commento sotto la foto in cui mostra il pancione su una spiaggia.