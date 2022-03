L'allenatore dell'Olanda van Gaal in panchina con il Covid: è polemica

Il tecnico ha deciso di sedersi in panchina anche se positivo al tampone molecolare. "Il medico mi ha detto che è solo un residuo del virus", ha provato a giustificarsi con i giornalisti, non prima di averli invitati a tenersi a distanza

Ha deciso di sedersi in panchina anche se positivo al coronavirus. Protagonista di questo gesto il ct dell'Olanda Louis van Gaal, che ha presenziato all'amichevole contro la Germania del 29 marzo nonostante la positività al tampone. "Il medico mi ha detto che è solo un residuo del virus: ai rapidi sono negativo, al molecolare ancora no", ha provato a giustificarsi con i giornalisti, non prima di averli invitati a tenersi a distanza ( GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID - LE QUALIFICATE AL MONDIALE ).

Abbracci (senza mascherina) con i giocatori

L'allenatore dell'Oranje, senza mascherina, ha anche abbracciato i propri giocatori e gli avversari al termine della partita all'Amsterdam Arena. Immediate le critiche dei media tedeschi, che ricordano come van Gaal abbia già fatto sapere che non potrà partecipare ai sorteggi dei Mondiali previsti venerdì proprio per la sua positività.