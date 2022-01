Super G, per Goggia distorsione al ginocchio e lesione al crociato

Distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Questa la diagnosi per Sofia Goggia, caduta nel corso del supergigante femminile di Cortina valevole per la Coppa del mondo. Ma non sarà operata e punta ad essere in gara a Pechino 2022. "Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione - ha affermato la sportiva -, ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo", ovvero la libera in programma il 15 febbraio.

Curtoni trionfa al SuperG di Cortina



Giornata di gloria, invece, per Elena Curtoni, che ha vinto il superG in 1.20.98, confermando il dominio azzurro in questa spettacolare disciplina. Per la velocista valtellinese di 30 anni è il secondo successo in carriera dopo la vittoria nella discesa di Bansko del 2020, degno coronamento di una stagione che l'ha già vista sul podio due volte sempre in superG, a St. Moritz e in val d'Isere. Dietro di lei l'austriaca Tamara Tippler in 1.21.07 e la svizzera Michelle Gisin In 1.21.22. "Sono molto soddisfatta di quello che ho fatto, sono molto fiera del lavoro che ho messo per arrivare fino a qui e per raggiungere la vittoria in superg", ha detto Curtoni. "È però una giornata dolceamara - ha aggiunto preoccupata l'azzurra - perché vedere una brutta caduta come quella di Sofia non è bello soprattutto se è di una campagna di squadra".