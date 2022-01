Sci, Brignone vince SuperG di Zauchensee

Vittoria n. 18 per la valdostana che si conferma miglior azzurra di sempre in coppa del mondo, unica italiana ad aver anche vinto il grande trofeo nel 2020. Dietro di lei la svizzera Corinne Suter in 1.10.88 e l'austriaca Ariane Raedler in 1.11.01 al primo podio in carriera