Morto John Madden, ex allenatore e commentatore di football americano

Lutto nel mondo del football americano: è morto a 85 anni John Madden. Leggenda della Nfl, come allenatore ha guidato gli Oakland Raiders alla vittoria del Super Bowl nel 1976, poi è diventato un famoso commentatore in tv e ha legato la sua voce a una popolare serie di videogiochi.

Dopo i successi come allenatore, Madden è diventato un’icona della National football league grazie alla sua carriera da commentatore in tv. Una carriera lunga trent’anni, che è iniziata nel 1979 e si è conclusa con il Super Bowl 43 nel febbraio 2009. Con la sua voce caratteristica e la sua personalità, è subito diventato un punto fermo delle trasmissioni sulla Nfl e un presentatore molto amato. Una popolarità che è crescita ancora di più quando l’ex allenatore è diventato la voce della serie di videogiochi di successo “Madden Nfl”.

La notizia della scomparsa di John Madden è stata data dalla lega Nfl: è stato spiegato che l’uomo è morto “inaspettatamente” martedì mattina, ma non sono stati rivelati i motivi. “Nessuno amava il football più di Coach. Lui era il football”, ha detto il commissario della Nfl Roger Goodell. “Non ci sarà mai un altro John Madden e saremo per sempre in debito con lui per tutto quello che ha fatto per rendere il football e la Nfl quello che sono oggi”, ha aggiunto.