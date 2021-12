Serie A, Genoa-Sampdoria 1-3: il derby è blucerchiato

Il derby della Lanterna ha aperto la 17^ giornata di campionato ed è andato alla Samp. Shevchenko è alla quarta sconfitta in cinque partite. Il Genoa resta terzultimo in classifica

Il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, che ha aperto la 17^ giornata di Serie A, si è concluso 1-3. Shevchenko è alla quarta sconfitta in cinque partite. Il Genoa resta terzultimo in classifica ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Genoa-Sampdoria 1-3

Al 7' sblocca subito il match Gabbiadini di testa, a segno per la terza gara consecutiva. La reazione rossoblù arriva sul mancino di Criscito che spara alto, poi altri tentativi blucerchiati con lo stesso Gabbiadini e con Thorsby. Nella ripresa, al 49', la Samp vola via in transizione trovando Candreva in area: il destro sul primo palo non viene trattenuto da Sirigu e Caputo sigla il tap-in del raddoppio. Poi Gabbiadini, complice una deviazione di Vanheusden, trova anche la doppietta. Al 78' accorcia Destro, ma non basta.