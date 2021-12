Usa, il sito sbaglia: Gianni Alemanno diventa giocatore dell'Nba

"Gianni Alemanno trascina i Milwaukee Bucks alla vittoria". Basta un tag sbagliato e Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, si trova al posto di Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks campioni Nba. Merito della pagina Facebook di TheScore, sito e app che vanta oltre 4 milioni di follower sul social. I Bucks vincono la sfida con i Charlotte Hornets per 127-125, Antenokounmpo mette a referto 40 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Dall'altra parte, LaMelo Ball chiude con 36 punti, 9 assist e 8 triple. TheScore riassume il duello tra i due giocatori con una grafica corredata da un post. "Gianni Alemanno vince questa battaglia, anche se LaMelo Ball realizza il career high con 36 punti e 8 triple", si legge. Un tag sbagliato chiama in causa l'ex sindaco di Roma e molti utenti americani cercano di capire. La domanda più gettonata è ''ma chi è Gianni Alemanno?''. Seguono risposte con l'assist di wikipedia e, inevitabilmente, un diluvio di battute.