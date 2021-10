Regata storica di Venezia 2021, Renato Busetto squalificato per doping

La decisione - riportano i giornali locali - è stata presa dalla Commissione tecnico disciplinare del Comune di Venezia. L'atleta di Castello non potrà gareggiare per 13 mesi e dovrà rinunciare al secondo posto

I controlli antidoping

L’atleta di Castello, giunto secondo all’arrivo della Regata Storica dei gondolini, il 5 settembre scorso era stato trovato positivo ai controlli antidoping fatti subito dopo la fine della gara. Le regole antidoping della Storica non si differenziano da quelle del Cio, così Busetto, che era arrivato secondo, è stato squalificato. Non potrà gareggiare per 13 mesi e dovrà rinunciare al secondo posto. La decisione è inappellabile. Il legale di Busetto, Gianmaria Daminato, ha definito la squalifica "ingiusta e gravatoria", in cui "non viene citata in alcuna parte la normativa Wada e Nado che invece è richiamata nel bando di partecipazione. E', a mio sommesso avviso, una decisione che si colloca al di fuori di qualsivoglia ordinamento giuridico che possa definirsi tale".

Prima volta nella storia della voga veneta

La notizia uno dei quattro atleti primi classificati nella Regata Storica dei gondolini del 5 settembre scorso era risultato positivo al test antidoping era trapelata alla fine di settembre. Era la prima volta nella storia della tradizionale competizione remiera. Rudi Vignotto, primo arrivato con il figlio Matteo, aveva pubblicato su Facebook l'esito negativo dei propri esami.