Milan-Cagliari 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Vittoria di forza del Milan sul Cagliari, battuto per 4-1. Davanti al proprio pubblico per la prima volta dopo tanti mesi, i rossoneri sbloccano il match al 12' con una magia balistica su punizione di Tonali. La reazione dei sardi è pronta con il pareggio viene trovato dopo tre minuti, al quarto d’ora, con Deiola, grazie a un gran colpo di testa su assist di Joao Pedro dal limite. Ma soltanto dopo 2 minuti Leao riporta avanti il Milan, con un tiro deviato da Brahim Diaz che beffa Radunovic. Poi sale in cattedra Olivier Giroud: al 24' segna con un bel sinistro a giro sull’assist di Brahim, al 43' trasforma un rigore concesso per un fallo di mano di Strootman. Milan a punteggio pieno a quota 6 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

Milan-Cagliari 4-1, il tabellino della partita

12' Tonali (M), 15' Deiola (C), 17' Leao (M), 24' e 43' rig. Giroud (M)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (68' Bennacer), Krunic; Saelemaekers (68' Florenzi), Brahim Diaz (85' D. Maldini), Leao (68' Rebic); Giroud (91' Castillejo). All. Pioli

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli (64' Zappa), Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman (75' Farias), Deiola (85' Gaston Pereiro), Dalbert (75' Lykogiannis); Joao Pedro, Pavoletti (85' Ceter). All. Semplici

Ammoniti: Dalbert (C), Deiola (C), Strootman (C), Godin (C), Brahim Diaz (M) e Nandez (C)