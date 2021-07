Chiellini in versione gorilla, il video postato dal capitano azzurro

Attenti al gorilla. Non è la famosa canzone di De Andrè, ma una divertente parodia di Superquark postata da Giorgio Chiellini sui suoi profili social, in cui si presenta come un gorilla alla conquista di Euro 2020. Nel video il capitano azzurro si paragona all’animale da cui ha mutuato il gesto di esultanza dopo un gol, in una clip che vive in un’analogia tra le caratteristiche della possente scimmia e le sue da giocatore, alternando le immagini di gioco a quelle naturalistiche. E arrivando alla onclusione che il "gorilla italico" è uno dei più forti d’Europa. (EURO 2020, LO SPECIALE DI SKY TG 24)