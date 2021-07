Italia-Spagna, una steward scambia Bonucci per un tifoso

Curioso e divertente siparietto durante i festeggiamenti della Nazionale. Leonardo Bonucci sta esultando coralmente con i tifosi italiani pazzi di gioia. Improvvisamente, una steward lo scambia per un suppoter azzurro e lo invita a tornare sugli spalti. Attimi di incomprensione in attesa di un abbraccio tra i due

Jorginho ha appena realizzato il rigore decisivo, Leonardo Bonucci corre verso gli spalti di Wembley dove sono radunati i tifosi italiani. Esulta, allarga le braccia e li abbraccia idealmente. Avesse potuto, avrebbe festeggiato con tutti i 15 mila fan presenti. Tutto bene, fin qui. Se non fosse che una steward, mentre il giocatore stava tornando verso la panchina, lo bracca e lo invita a tornare al suo posto sugli spalti. Quel ragazzo con la maglia azzurra è stato evidentemente scambiato per un tifoso. L’addetta alla sicurezza lo prende per il braccio e lo invita ad allontanarsi. Bonucci la osserva inizialmente con gli occhi sgranati. Dopo un attimo di esitazione, l'equivoco viene chiarito e i due si abbracciano. Il centrale juventino si fa a quel punto una grossa risata prima di tornare dai suoi compagni. Un fuori programma che sta molto divertendo gli spettatori e i tifosi della Nazionale che lo condividono sui social.