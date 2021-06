Boxe, Mayweather sfida lo Youtuber Logan Paul per un match esibizione

Quattro anni dopo il suo ultimo match, quello storico contro Conor McGregor, Floyd Mayweather è pronto a indossare di nuovo i guantoni. Il campione del mondo imbattuto, con un record di 50 vittorie in altrettanti match, 27 per ko, è pronto a sfidare Logan Paul. Chi è Logan Paul? Un influencer da 19,5 milioni di follower su Instagram, 6 su Twitter, 22.6 di iscrizioni al suo canale Youtube. E un solo match sul ringo, perso, contro KSI.

In diretta su Sky Sport

Ventiseienne inglese, Paul sfiderà ora in un match di esibizione Pretty Boy, il pugile più ricco e vincente di sempre, provando a riuscire dove hanno fallito campioni del calibro di Oscar de la Hoya, Victor Ortiz, Manny Pacquiao. L’incontro si terrà nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 giugno, e sarà trasmesso in diretta a partire dalle 2 del mattino su Sky Sport Primafila. E se temete le levatacce, non preoccupatevi, potrete gustarvi lo spettacolo in replica da lunedì a giovedì alle 12, alle 16 e alle 20, o gustarvelo on demand fino al 14 giugno. Il prezzo del biglietto? 9,99 euro.

A 44 anni un altro show per Money

Anche a 44 anni, Mayweather è capace di suscitare un grande hype tra gli appassionati di boxe e ha promesso divertimento per il suo primo ritorno a Miami dal 1998. Dall’altra parte Paul, che dopo la sconfitta con KSI non si è arreso, ha continuato ad allenarsi e ha rilanciato la sfida ottenendo il sì del più grande di tutti i tempi. Il tutto per un'esibizione che varrà come al solito tanto in termini economici, tenendo fede all'altro soprannome di Mayweather, Money.

Altri tre incontri prima del match

Interessante anche il programma pre-match, con tre diversi incontri: il primo vedrà l’ex giocatore NFL Chad Johnson opposto all’atleta di MMA Brian Maxwell: il secondo sarà quello tra Jarrett Hurd e Luis Arias. Il terzo vedrà lo svedese di origini gambiane Jack Badou contro il venezuelano Dervin Colina, un semisconosciuto chiamato all’ultimo per sostituire il canadese di origini haitiana Jean Pascal, trovato positivo a tre diverse sostanze proibite.