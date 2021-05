Diritti tv Serie A 2021/2024, Sky si aggiudica 3 partite a giornata

Sky ha acquisito per il triennio 2021/2024 i diritti in co-esclusiva di tre partite di Serie A per ogni giornata. Dalla prossima stagione trasmetterà quindi i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45. Questa acquisizione va ad aggiungersi a un ampio numero di partite di calcio nazionale e internazionale per una programmazione sempre più ricca e da non perdere