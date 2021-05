Serie A, Napoli-Udinese 5-1: video, gol e highlights

Il Napoli travolge l’Udinese per 5-1 nella sfida che apre il turno infrasettimanale, e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica su Milan e Atalanta, impegnate domani (VIDEO HIGHLIGHTS). Gli azzurri partono subito all’attacco. Il gol arriva attorno alla mezz'ora, con Zielinski che sblocca ribadendo in rete una respinta di Meret su un tiro di Osimhen. Dopo tre minuti c’è già il raddoppio con Fabian Ruiz che trova un gran sinistro dal limite. Poco dopo accorcia le distanze Okaka, che spalle alla porta si gira all'improvviso trovando l'angolino. Al 56’ Musso sbaglia l'appoggio, ne approfitta Lozano che anticipa il difensore e batte il portiere riportando il Napoli a due lunghezze di vantaggio. Al 66’ arriva anche il 4-1 sugli sviluppi del corner Di Lorenzo mette dentro da due passi dopo la corta respinta di Musso sul colpo di testa di Manolas. E in pieno recupero il Napoli perfeziona la manita con un gran destro all'angolino dal limite di Insigne (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

I video con gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.