Morto Marvin Hagler, il "Marvelous" della boxe degli anni '80

La notizia della sua morte è arrivata all'improvviso sabato sera, proprio nello stesso orario in cui l'America, tanti anni fa, si fermava davanti alla tv per vederlo combattere sul ring. A dare la notizia è stata la moglie, Kay, sulla pagina Facebook del Fan Club di Hagler. Subito sono arrivati sui social migliaia di commenti, in tanti hanno postato e rivisto i filmati degli incontri di boze più importanti che lo hanno visto trionfare.

Una carriera di successi

Nato il 23 maggio 1954, cresciuto a Newark, in New Jersey, si trasferì con la madre a Brockton, in Massachusetts. Nella città del pugile Rocky Marciano, Hagler imparò a boxare, nella palestra guidata dai fratelli italoamericani Pat e Goody Petronelli. Dopo la conquista del suo primo titolo nel campionato nazionale amatori, Hagler passò al professionismo, in un crescendo di successi. Per quasi dieci anni, Marvin "Marvelous" Hagler ha sconfitto tutti i suoi grandi avversari, da Roberto Duran a Thomas Hearns. Con ques'ultimo, nel 1985, diede vita a uno dei round più entusiasmanti della storia della boxe. Il bilancio finale della sua carriera è di 62 incontri vinti su 67, di cui 52 per ko, tre sfide perse e due pareggiate.