F1, qualifiche Gp Abu Dhabi: pole a Verstappen, male le Ferrari

Il pilota della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo e partirà davanti a tutti nell’ultima prova del mondiale 2020 di Formula 1. Dietro l’olandese ci sarà Valtteri Bottas con la Mercedes. In seconda fila partiranno il campione del mondo Lewis Hamilton e Lando Norris su McLaren. Leclerc ha fatto il nono tempo ma per una penalità partirà 12esimo, due posizioni più indietro c'è Vettel, che non si è qualificato per la Q3

Max Verstappen su Red Bull partirà in pole position nel Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale 2020 di Formula 1. Con il tempo di 1.35.246, il pilota olandese ha preceduto di un soffio Valtteri Bottas con la Mercedes (1:35.271). In seconda fila partiranno il campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Nono tempo per Charles Leclerc con la Ferrari (ma per una penalità partirà 12esimo), mentre Sebastian Vettel non si è qualificato per la Q3.

Penalità per Leclerc

Il pilota monegasco dovrà scontare una penalità scalando di tre posizioni nella griglia, così partirà 12esimo, a fianco di Daniel Ricciardo (Renault) e appena davanti a Vettel. In terza fila partiranno domani Alexander Albon (Red Bull) e Carlos Sainz (McLaren), in quarta Daniil Kvyat ((AlphaTauri) e Lance Stroll (Racing Point), in quinta Pierre Gasly (AlphaTauri) ed Esteban Ocon (Renault).