Maradona operato, le sue condizioni migliorano. Medici soddisfatti

"Siamo stupiti di come sta guarendo", ha detto il medico, Leopoldo Luque, che nella notte italiana ha fornito un aggiornamento sulle condizioni dell'ex Pibe de Oro

Arrivano notizie confortanti dall'Argentina sulle condizioni del Pibe de Oro, operato martedì scorso per rimuovere un coagulo di sangue al cervello: "Siamo stupiti da come sta guarendo, non ha complicazioni neurologiche e la sua ripresa è ottima", ha ammesso il medico che lo segue.