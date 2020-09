Roma-Juventus 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Si conclude per 2-2 Roma-Juventus, posticipo della seconda giornata di serie A. Le due squadre si dividono la posta in palio ma sono i padroni di casa ad avere maggiori rimpianti. Per due volte in vantaggio sprecano con Dzeko e si fanno raggiungere da uno splendido colpo di testa di Cristiano Ronaldo. Debutto per Morata con la maglia bianconera, nella Roma bene Mkhitaryan e Ibanez

Primo tempo: Veretout protagonista con una doppietta

Primo quarto d’ora di studio tra le due squadre, spazi stretti e tanta aggressività. All’11 Mkhitaryan in percussione centrale fa tutto bene tranne la conclusione, sparando addosso a Szczesny. La Juventus alza il baricentro e prova ad impensierire la difesa giallorossa. Morata ci prova di testa ma il pallone finisce alto sopra la traversa, mentre Cristiano Ronaldo viene anticipato sul più bello da un attento Kumbulla. La Roma regge benissimo e in ripartenza punge l’avversario. Al 30’, sull’ennesimo tentativo giallorosso, Rabiot si oppone con il braccio ad una conclusione di Veretout e Di Bello assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta l’ex Fiorentina, Szczesny intuisce ma non basta. La Juventus prova subito a reagire con Morata che raccoglie in tuffo un cross di Ronaldo ma conclude a lato. Al 42’ sempre Ronaldo dalla sinistra salta Mancini e prova a mettere in mezzo, Pellegrini intercetta con il braccio e Di Bello assegna il secondo calcio di rigore della partita. Sul dischetto lo stesso portoghese spiazza MIrante. Trascorrono solo due minuti e, in pieno recupero, la Juventus si fa sorprendere in contropiede. Dzeko lancia Mkhitaryan, l’armeno serve al centro dell’area Veretout, bravo a controllare e battere Szczesny.

Secondo tempo: Dzeko spreca, CR7 pareggia

Nella ripresa è la Roma ad andare vicino al gol nei primi dieci minuti. Al 50’ Pedro conclude da fuori area per sorprendere Szczesny con il portiere che devia sopra la traversa. Clamorosa invece l’occasione di Dzeko che prima innesca Spinazzola sulla sinistra poi servito dall’esterno in piena area si libera di un avversario e a due metri dalla porta colpisce il palo esterno. La Juve prova a rispondere con l’ingresso di Douglas Costa e Arthur. Due minuti dopo, al 61’, Rabiot entra in ritardo su Mkhitaryan e già ammonito incappa nel secondo giallo e lascia i suoi uomini in dieci. La Roma spinge sull’acceleratore per chiudere la partita ma Dzeko ancora una volta costruisce una grande azione ma la conclusione a centro area è troppo debole. Nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus crede nel pareggio e lo agguanta con il solito Cristiano Ronaldo. Douglas Costa va via sulla destra, mette in mezzo e trova lo stacco perentorio del portoghese per la il 2-2. Dopo il pareggio la Juventus abbassa il baricentro e spegne ogni velleità della Roma che nonostante la superiorità numerica non riesce a conquistare i tre punti.

Il tabellino

Roma-Juventus 2-2

Reti: 31′ rig. Veretout, 44′ rig. Ronaldo, 45+1′ Veretout, 69′ Ronaldo

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon (68′ Peres), Veretout, Pellegrini (72′ Diawara), Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski (64′ Frabotta), Rabiot, McKennie (58′ Arthur), Ramsey (68′ Bentancur); Morata (58′ Douglas Costa), Ronaldo. All. Pirlo.

Ammoniti: 36′ Kumbulla, 54′ Pellegrini, 86′ Frabotta

Espulso: 62′ Rabiot (per doppia ammonizione)