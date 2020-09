Crotone-Milan 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Un gol per tempo e il Milan risolve la pratica Crotone senza troppi affanni. Kessie e Brahim Diaz decidono la partita. Brutto infortunio per Rebic

Il Milan di Stefano Pioli non sente l’assenza di Zlatan Ibrahimovic ed espugna l’Ezio Scida di Crotone grazie ai gol di Kessié e Brahim Diaz, al suo primo gol in serie A. Sfida mai in discussione con i rossoneri che hanno colpito anche due traverse, prima con Kjaer e poi con Krunic. Da segnalare un brutto infortunio al braccio per Rebic che ha lasciato il campo al 58’.

Primo tempo: Kessié freddo dagli undici metri

Con Ibrahimovic assente, è Rebic a prendersi sulle spalle tutto il peso dell’attacco. Il Milan fa la partita e si rende subito pericoloso con Hakan Calhanoglu, l’uomo più in forma del momento. All’8’ conclusione da fuori area del turco, Cordaz a fil di palo si fa trovare pronto con un’ottima parata. Si fa vedere anche Brahim Diaz, alla prima da titolare, catturando un assist di Tonali e impegnando il portiere del Crotone con un intervento decisivo. Al 20’ è Kjaer ad andare vicinissimo al gol ma la sua schiacciata di testa colpisce la traversa. Con il passare dei minuti il Milan perde verve e negli ultimi 15 metri fatica a trovare spazio. Ci vuole una giocata di Rebic, al 47’, a spezzare l’equilibrio. L’attaccante è abile a controllare il pallone in piena area e costringere al fallo Marrone. Calcio di rigore netto, dal dischetto Kessié è freddissimo e spiazza Cordaz.

Secondo tempo: primo gol in serie A per Brahim Diaz

Seconda frazione subito in salita per il Crotone. Al 50’ il Milan raddoppia con Brahim Diaz, al primo gol in serie A. Bella combinazione Calhanoglu-Saelemaekers-Calhanoglu in ripartenza. Il pallone arriva sui piedi dello spagnolo, che spalle alla porta da due passi gira in rete. Il raddoppio rallenta inevitabilmente la pressione del Milan che deve fare i conti anche con l’infortunio di Rebic. L’attaccante lascia il campo dolorante al braccio dopo una brutta caduta. Al suo posto entra Lorenzo Colombo. Il Crotone prova a trovare nuove energie ma i cambi non creano l’effetto sperato. Il forte vento condiziona l’ultima mezz’ora di partita e l’unica emozione arriva all’85’ con Krunic che colpisce la traversa dopo un tocco decisivo di Cordaz.

Il tabellino

Crotone-Milan 0-2

Reti: 45’+2’ rig. Kessie, 50’ Brahim Diaz

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Golemić; Pereira (71′ Reca), Messias, Cigarini, Zanellato (45′ Eduardo), Molina (82′ Rispoli); Dragus (71′ Vulic), Simy; A disposizione: Festa, Spolli, Mustacchio, Crociata, Gomelt, Mazzotta, Kargbo, Yalubiv. All Stroppa.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Tonali (63′ Bennacer), Kessié; Brahim Díaz (82′ Rafael Leao), Çalhanoglu (82′ Krunic), Saelemaekers (63′ Castillejo); Rebić (57′ Colombo). All Pioli.

Ammoniti: Marrone (C); Gabbia, Theo Hernandez, Rafael Leao (M)