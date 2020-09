Cagliari-Lazio 0-2: video, gol e highligths della partita di Serie A

La Lazio comincia la sua stagione con una vittoria sul campo del Cagliari, che dopo il pareggio all'esordio sul campo del Sassuolo (HIGHLIGHTS) ottiene la prima sconfitta tra le mura amiche. A risolvere la partita sono Lazzari e Immobile, con un gol per tempo, ma il vero protagonista della partita è Marusic, che fa quello che vuole sulla fascia sinistra e confeziona due assist decisivi.

Primo tempo: Lazzari in gol subito

La Lazio passa alla prima occasione, dopo appena tre minuti e mezzo, con il cross di Marusic che pesca Lazzari indisturbato sul secondo palo. L’ex esterno della Spal è favorito anche da una deviazione sul cross che inganna Cragno e la difesa rossoblù e ha gioco facile a depositare in rete il pallone dell’1-0. La Lazio gioca meglio nel primo tempo e Immobile al 18’ ci prova in rovesciata: palla alta. Il Cagliari risponde al 25’ con una conclusione di Rog che Strakosha respinge con un po’ d’affanno. Al 33’ la Lazio sfiora il raddoppio con un’azione insistita: Cragno esce perfettamente su Milinkovic-Savic, la palla finisce a Lazzari che non trova la coordinazione, poi è Milinkovic a crossare per Correa che prende il palo a porta vuota. Ma è tutto inutile per il fuorigioco del serbo sul tocco di Lazzari. Al 42’ è Immobile ad andare vicino al gol, ma sul rasoterra della Scarpa d’Oro, Cragno si supera ancora in tuffo.

Secondo tempo: Immobile la chiude

Il Cagliari torna in campo con un piglio diverso e al 48’ fallisce una clamorosa occasione per il pari. João Pedro calcia da fuori, la respinta di Strakosha finisce sui piedi di Simeone, che calcia al volo sopra la traversa. Cragno si conferma in grande giornata al 65’, quando vola a deviare in angolo un bel destro a giro di Milinkovic-Savic. Altra grande occasione per i rossoblù al 67’, con Walukiewicz che non trova la porta da due passi sulla punizione di Lykogiannis. La Lazio continua comunque a controllare la partita e la chiude al 74’ con Immobile, che riceve da Marusic e brucia Cragno con un rasoterra sul palo più lontano. È l’ultimo gol, perché il punteggio non cambia più. Vince la Lazio 2-0.