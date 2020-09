Tour de France: trionfa Tadej Pogacar, ultima tappa a Bennett

Il podio finale di Parigi

Il podio finale parigino, ai piedi dell'Arco di Trionfo, è stato completato dall'altro sloveno Primoz Roglic, che ieri ha perso la maglia gialla, secondo a 59", e dall'australiano Richie Porte, terzo con un ritardo di 3'30". Nella classifica generale lo spagnolo Mikel Landa è quarto a 5'58", l'italiano Damiano Caruso - che sarà fra i protagonisti del Mondiale su strada a Imola domenica prossima - è decimo a 14'03".

Il trionfo di Pogacar

Pogacar, della UAE Emirates, ha conquistato la maglia gialla alla penultima tappa, ribaltando le prime due posizioni della classifica generale e asfaltando le ambizioni del connazionale Roglic. Alla partenza della penultima tappa, la terribile cronometro con arrivo alle pendenze del 20% de La Plance des Belles Filles, Roglic aveva 57" di vantaggio su Pogacar che, nel giro di 25 chilometri, ha azzerato il ritardo ed è salito sul tetto della corsa a tappe francese . Roglic aveva indossato la maglia gialla dopo la nona tappa, l’ha conservata per altre 11 frazioni, ma l'ha ceduta al termine della prova più importante e determinante ai fini del verdetto finale. “Ero venuto per partecipare, e ho vinto", ha detto ieri incredulo Pogacar. “Sognavo di partecipare al Tour e l'ho addirittura vinto, non so cosa dire".