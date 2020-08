Ciclismo, il belga Van Aert vince la Milano-Sanremo

Per lui secondo trionfo dopo il successo di una settimana fa a Strade Bianche. Nizzolo, quinto, è il primo degli italiani. La Classicissima si è corsa ad agosto e non in primavera per la pandemia di coronavirus

Il belga Wout Van Aert ha vinto la Milano-Sanremo 2020, battendo allo sprint il francese Julian Alaphilippe, che in questa classica si era imposto l'anno scorso. Come riporta Sky Sport, Van Aert vince la Classicissima - corsa per la prima volta ad agosto (e non a primavera) per la pandemia di coronavirus - dopo il trionfo a Strade Bianche di poche settimane fa. Terzo posto per Matthews, che ha vinto la volata del gruppo, giunto a 2'' dai primi due. Quarto posto per il pluricampione del mondo Sagan, che precede Nizzolo, quinto e primo degli italiani.