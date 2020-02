Torna la coppa Italia, e lo fa con l'unico turno che si disputa su due partite, andata e ritorno. Il calendario delle semifinali vede scendere in campo prima Inter e Napoli, mercoledì 12 febbraio a San Siro. Il giorno dopo tocca a Milan e Juventus.

Le milanesi con stati d'animo opposti

Le due milanesi arrivano all'appuntamento con stati d'animo opposti, euforici i nerazzurri dopo la vittoria in rimonta nel derby e l'aggancio in vetta alla Juve, sconfitta a Verona. I rossoneri, invece, sono in cerca di riscatto dopo aver accarezzato il sogno di tornare al successo in una stracittadina. Ha voglia di rialzarsi anche il Napoli, sconfitto in casa dal Lecce nell'ultimo turno di campionato. Il ritorno, a campi invertiti, tra due settimane: Juventus-Milan il 4 marzo, Napoli-Inter il 5 marzo. Tutte le gare sono in programma alle 20.45.