Nel lunch match della 17esima giornata di Serie A, l'Atalanta travolge il Milan per 5-0. Al Gewiss Stadium, Gomez e Ilicic danno vita a una prestazione spettacolare degli orobici, che dominano i rossoneri mai in partita. Gioia anche per l'ex Pasalic e Muriel nel finale. La Dea sale al quinto posto a 31 punti, il Diavolo è decimo a quota 21 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Super Gomez, dominio orobico

I padroni di casa si presentano con Gomez, Ilicic e Pasalic dal primo minuto, mentre gli ospiti rispondono con Calhanoglu, Leao e Suso. L'Atalanta nel primo quarto d'ora è in pieno controllo della gara, e capitalizza subito la superiorità territoriale con un gran gol del Papu (10'). L'argentino fa tutto da solo: parte dal settore di sinistra, si invola verso l'area, supera Conti con un tunnel e davanti a Donnarumma insacca con un destro violento. Cinque minuti dopo Pasalic mette i brividi ai rossoneri, colpendo la parte alta della traversa dopo un batti e ribatti a limite dell'area. Dopo il dominio orobico, si rivede il Milan con un colpo di testa largo di Musacchio e una conclusione dalla distanza di Rodriguez che finisce fuori di poco. I nerazzurri abbassano il ritmo, eppure gestiscono il match senza patemi e ci provano ancora con Ilicic, ma Donnarumma è attento e respinge. A fine primo tempo, è 1-0 al Gewiss Stadium.

Dea strabordante, sprofondo Milan

La ripresa è un monologo della Dea. Ci provano Castagne e Malinokskyi, ma le loro conclusioni sono fuori misura. È il preludio al raddoppio, che arriva al 61' con Pasalic che tocca quel tanto che basta per deviare in porta il destro di Gosens. Il croato, che ha giocato con il Milan nella stagione 2016-2017, non esulta. Nei minuti successivi sale in cattedra Ilicic: prima, servito da Pasalic, supera il marcatore e col destro batte Donnarumma immobile (63'); poi trova il poker con un imparabile sinistro a giro da fuori area (72'). I rossoneri fanno fatica a imbastire anche una sola azione, i bergamaschi hanno ancora fame e diventano spietati: Castagne spara addosso a Donnarumma e sul rimpallo Calabria salva sulla linea (81'), poi Muriel all'83' trova il 5-0 definitivo su un'uscita non perfetta del portiere rossonero.

Il tabellino di Atalanta-Milan 5-0

Gol: 10' Gomez, 61' Pasalic, 63', 72' Ilicic, 83' Muriel

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens (88' Hateboer); Gomez (88' Freuler), Malinovskyi; Ilicic (80' Muriel). All. Gasperini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (46' Calabria); Kessié, Bennacer, Bonaventura (66' Piatek); Suso (84' Castillejo), Leao, Calhanoglu. All. Pioli

Ammoniti: Musacchio (M), Suso (M), Castagne (A), De Roon (A), Romagnoli (M), Kessié (M)