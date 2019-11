L'Olimpia Milano ha ritirato, in omaggio alla leggenda del basket italiano e internazionale, la maglia numero 11 di Dino Meneghin, maglia con la quale il grande campione ha vinto cinque scudetti, due Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, una Coppa Korac e una Coppa Intercontinentale.

"Un riconoscimento alla fatica"

"E' una bella serata", ha detto Meneghin, "un premio inaspettato, è un riconoscimento alla fatica fatta, ai miei compagni, allenatori, tifosi, presidenti e giornalisti". Il grande Dino ha voluto rivolgere un pensiero speciale ad una persona speciale: "devo ringraziare soprattutto una persona straordinaria come Coach Dan Peterson, che ha creduto in me a trent'anni mentre altri arricciavano il naso. Insieme con la famiglia Gabetti", ha proseguito, "abbiamo costruito un pezzo importante dell'Olimpia Milano, abbiamo speso tanta fatica, sputato sangue, ma alla fine tutto è stato ben ripagato".

Dino Meneghin e il General Manager di Olimpia Milano Christos Stavropoulos (FOTOGRAMMA)

"Un onore da condividere con altri"

L'onore del ritiro della maglia, ha detto il campione, "sarebbero tanti a meritarlo. Qui a Milano andrebbero ritirati tutti i numeri tra il 5 e il 20, perché io a Milano ho vinto 5 scudetti ma, prima di noi, i vari Rubini, Gamba, Bariviera, Riminucci, ne hanno vinti una ventina". E, regalando una battuta ai giornalisti in conferenza stampa: "non schiacciavo mai, perché faceva male ai polsi". Ricordando i momenti più intensi della sua leggendaria carriera, Dino ha commentato: "il ricordo più bello è il primo scudetto vinto. Appena arrivato mi feci male e la gente pensava che fossi un pacco rifilato da Varese. Poi sono tornato in campo e abbiamo vinto lo scudetto, lì mi sono convinto di far parte del progetto".

La carriera e il medagliere

Dino Meneghin è considerato il più forte giocatore italiano di basket, unico cestista italiano presente nella Hall of Fame di Springfield, inserito anche nella Hall of Fame d'Europa e primo italiano a essere scelto nel Draft NBA. In carriera ha vinto 12 scudetti, 6 Coppe Italia, 7 Coppe dei Campioni, 4 Coppe Intercontinentali, 1 Coppa Korac, 2 Coppa delle Coppe, 1 Oro olimpico (Francia 1983). E' presidente onorario della Federazione italiana Pallacanestro.