Nella sesta giornata di campionato la Lazio batte il Genoa 4-0. Era da aprile 2018, nella gara contro la Sampdoria, che i biancocelesti non vincevano una partita di Serie A con quattro gol di scarto. Prima Milinkovic-Savic, poi Radu e Caicedo stendono i rossoblù, che subiscono anche il poker di Immobile. Per i liguri, da segnalare i guizzi di Sanabria che più volte esaltano Strakosha. I biancocelesti salgono a 10 punti in classifica (-1 dalla Roma quinta), mentre il Genoa è terzultimo a 5 punti (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Troppa Lazio

La Lazio parte con Immobile in attacco, sostenuto da Correa, mentre il Genoa si affida alla coppia Sanabria-Kouamé. Sin dai primi minuti si capisce l'andamento del primo tempo: i biancocelesti colpiscono al 7' con Milinkovic-Savic. Fa quasi tutto il serbo: prima recupera una palla alta, poi serve Correa che pesca Immobile in mezzo, sponda per l'ex Genk e tiro di sinistro vincente. Il Genoa non ci sta: due minuti dopo Strakosha compie un miracolo sullo stacco di testa di Romero. La partita si fa movimentata, con Marusic e Immobile che vanno vicini al gol. Al 24' doppia parata del portiere biancoceleste, prima su Cassata e poi sulla ribattuta di Lerager. Al 35' la Lazio raddoppia, ma l'arbitro ferma tutto per fallo di Milinkovic-Savic. La gioia della rete è solo rimandata di qualche minuto: al 40' Radu fa partire una grande conclusione all'incrocio dopo un tocco corto da calcio d'angolo. Si torna negli spogliatoi sul 2-0.

Immobile fa poker

Al rientro, Sanabria si divora subito un gol: il colpo di testa da distanza ravvicinata si spegne sul fondo. La Lazio capisce che è il momento di chiudere i giochi, e lo fa con Caicedo (60'), che servito da Milinkovic-Savic supera in dribbling Radu e butta dentro col mancino. Al 73' Strakosha si esalta di nuovo sul colpo di testa di Sanabria. Al 78' arriva il poker biancoceleste con Immobile, che solo contro Radu non fallisce. Lazio-Genoa si chiude sul 4-0.

Il tabellino

Gol: 7' Milinkovic-Savic, 40' Radu, 59' Caicedo, 78' Immobile

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Marusic, Milinkovic-Savic (74' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa (52' Caicedo), Immobile (86' Adekanye). All. S. Inzaghi

GENOA (3-5-2): I. Radu; El Yamiq, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata (69' Schöne), Radovanovic, Lerager (46' Pandev), Barreca (46' Pajac); Kouamé, Sanabria. All. Andreazzoli

Ammoniti: El Yamiq (G), Sanabria (G), Caicedo (L)