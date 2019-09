Champions, Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0: gol e highlights. VIDEO

Finisce male la prima dell'Atalanta in Champions League: 4-0 il risultato finale in casa della Dinamo Zagabria, in una partita in cui gli orobici sono stati addirittura irriconoscibili, in parte per l'emozione ma in parte anche per la veemenza e la determinazione dei padroni di casa (GOL E HIGHLIGHTS DI TUTTE LE ALTRE PARTITE DELLA GIORNATA).

Dopo 10' Dinamo in vantaggio e doppietta di Orsic

A segno con Leovac, la Dinamo Zagabria passa in vantaggio già al decimo minuto, dopo che l'Atalanta aveva preso una traversa con Ilicic al 7'. Due gialli per i bergamaschi e via alla doppietta di Orsic: al 31' su assist di Leovac e di nuovo al 42' grazie soprattutto ad un Olmo incontenibile.

Orsic non si ferma

Al 68' Orsic firma la sua tripletta personale e il 4-0 per la Dinamo, aiutato anche da un pizzico di fortuna: rinvio casuale, palla sui suoi piedi, controllo col destro, tiro col sinistro e gol!

Due occasioni per Zapata: al 74' con miracolo del portiere croato, e all'84' con grave responsabilità dell'attaccante nerazzurro. Dopo 5 minuti di recupero, squadre negli spogliatoi: la Dinamo Zagabria con il vento in poppa, l'Atalanta con l'amaro in bocca di un esordio che peggiore non poteva essere.

Il tabellino

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Livakovic; Stojanovic, Théophile-Catherine, Peric, Leovac; Moro (73' Gojak), Dilaver, Ademi; Olmo, Petkovic, Orsic (76' Ivanusec). All. Bjelica

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello (46' Malinovskyi); Hateboer, De Roon, Freuler (46' Pasalic), Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez. All. Gasperini

Ammoniti: Djimsiti (A), De Roon (A), Théophile-Catherine (D), Moro (D), Gosens (A)