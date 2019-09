Sono tante le sorprese nella prima giornata della Champions League 2019-2020. Nel girone F dell'Inter, che ha deluso contro lo Slavia Praga (VIDEO - FOTO), il Borussia Dortmund ferma gli ospiti del Barcellona (0-0): Reus sbaglia anche un rigore per i tedeschi. Oltre al 2-0 del Napoli contro i campioni d'Europa in carica del Liverpool (VIDEO - FOTO), nel girone E il Salisburgo regola il Genk con un punteggio tennistico (6-2): il 19enne Erling Haaland, al debutto europeo, segna addirittura una tripletta. Nel gruppo G, lo Zenit pareggia 1-1 in trasferta contro il Lione e il Benfica perde in casa contro il Lipsia (1-2). Tutto facile per l'Ajax nel gruppo H contro il Lille (3-0), mentre parte male il Chelsea che a Stamford Bridge cede al Valencia (0-1): a tre minuti dalla fine Barkley sbaglia anche un rigore per i londinesi.

Girone E

IL TABELLINO DI SALISBURGO-GENK 6-2: VIDEO

Gol: 2', 34', 45' Haland (S), 36' Hwang (S), 40' Lucumi (G), 45+3' Szoboszlai (S), 52' Samatta (G), 66' Ulmer (S)

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen (84’ Farkas), Ramalho, Wöber, Ulmer; Minamino, Bernede, Junuzovic, Szoboszlai (62’ Okugawa); Hwang, Haland (72’ Daka). All. Marsh

GENK (4-3-3): Coucke; Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen; Berge, Hrosovsky, Heynen (86’ Onuachu); Ndongala (72’ Hagi), Samatta, Ito (46’ Bongonda). All. Mazzù

Ammoniti: Kristensen (S), Bernede (S), Bongonda (G), Szoboszlai (G)

Classifica alla prima giornata: Salisburgo 3, Napoli 3, Liverpool 0, Genk 0.

Girone F

IL TABELLINO DI BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA 0-0: VIDEO

DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Hazard T. (73’ Brandt); Alcacer (87’ Bruun Larsen). All. Favre

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (40’ Sergi Roberto); Arthur, Busquets (60’ Rakitic), de Jong; Ansu Fati (59’ Messi), Suarez, Griezmann. All. Valverde

Note: ter Stegen para il rigore a Reus al 57’

Ammoniti: Delaney (D), Hazard (D), Piqué (B), Semedo (B), Rakitic (B)

Classifica alla prima giornata: Slavia Praga 1, Inter 1, Barcellona 1, Borussia Dortmund 1.

Girone G

IL TABELLINO DI BENFICA-LIPSIA 1-2: VIDEO

Gol: 69', 79' Werner (L), 84' Seferovic (B)

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi (76’ Seferovic), Fejsa, Taarabt, Cervi (76’ Rafa Silva); Jota (67’ Tavares), De Tomas. All. Bruno Lage

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Orban, Konate, Mukiele; Demme, Sabitzer, Laimer (39’ Haidara), Forsberg (88’ Nkunku), Halstenberg (83’ Klostermann); Poulsen, Werner. All. Nagelsmann

Ammoniti: Poulsen (L), Jota (B), Haidara (L)

IL TABELLINO DI LIONE-ZENIT 1-1: VIDEO

Gol: 41' Azmoun (Z), 51' rig. Depay (L)

LIONE (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Kone; Mendes, Tousart, Reine-Adélaide (86’ Terrier); Traoré (77' Cornet), Dembélé, Depay. All. Sylvinho

ZENIT (4-4-2): Lunev; Karavaev (78' Shatov), Ivanovic, Rakitsky, Douglas Santos; Driussi, Barrios, Osorio, Zhirkov (64' Kuzyayev); Dzyuba, Azmoun (46' Ozdoev). All. Semak

Ammoniti: Azmoun (Z), Rakitsky (Z), Kuzyayev (Z), Koné (L), Shatov (Z)

Classifica alla prima giornata del gruppo G: Lipsia 3, Zenit 1, Lione 1, Benfica 0.

Girone H

IL TABELLINO DI AJAX-LILLE 3-0: VIDEO

Gol: 18' Promes, 50' Alvarez, 62' Tagliafico

AJAX (4-2-3-1): Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Martinez (88’ Ekkelenkamp); Ziyech (77’ Lang), Promes, Neres (83’ Huntelaar); Tadic. All. Ten Hag

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; Renato Sanches (63’ Araujo), André, Soumarè (77’ Xeka), Bamba; Ikonè (63’ Yazici), Osimhen. All. Galtier

Ammoniti: Onana (A), Renato Sanches (L)

IL TABELLINO DI CHELSEA-VALENCIA 0-1: VIDEO

Gol: 74' Rodrigo

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Zouma (73’ Giroud), Christensen, Tomori; Azpilicueta, Kovacic (80’ Barkley), Jorginho, Marcos Alonso; Mount (16’ Pedro), Abraham, Willian. All. Lampard

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Gabriel Paulista, Garay, Gayá; Coquelin, Kondogbia, Parejo, Cheryshev (92’ Diakhaby); Rodrigo (90’ Lee Kangin), Gameiro (70’ Maxi Gomez). All. Celades

Ammoniti: Coquelin (V), Jorginho (C), Giroud (C)

Classifica alla prima giornata del gruppo H: Ajax 3, Valencia 3, Chelsea 0, Lilla 0.