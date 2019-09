Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, da oggi è possibile attivare solo online l’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o su App Fai Da Te. Con la nuova offerta Sky-DAZN dal 20 settembre arriva il nuovo canale satellitare DAZN1 al 209 del telecomando Sky, disponibile fino a giugno 2021. Così sarà possibile vedere anche le tre partite a giornata di Serie A di DAZN, due partite di Serie B, più una selezione di altri eventi DAZN comodamente sul canale satellitare 209 di Sky. Il canale DAZN1 sarà disponibile per i clienti con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che sottoscrivono online l’offerta Sky-DAZN e attivano l’account DAZN.

Per i clienti più fedeli nessun costo aggiuntivo

E le belle notizie non sono finite. Grazie a Extra, che premia la fedeltà dei clienti, per chi ha Sky da più di tre anni con Sky Calcio e Sky Sport, ovvero quasi un milione e mezzo di abbonati, l’offerta Sky-DAZN sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento Sky, anziché 9,99€ al mese. Lo sconto è offerto da Sky. La programmazione completa di DAZN, invece, continuerà a essere disponibile con l'app DAZN nella sezione app di Sky Q o in modalità streaming sui dispositivi supportati.

Il tutorial

Per saperne di più, non servirà chiamare un numero di telefono perché abbiamo preparato per voi un video che spiega tutto sul canale satellitare 209. Il video tutorial (che trovate qui sopra) e tutte le informazioni, saranno sempre disponibili su Sky.it, sky.it/faidate o su App Fai Da Te con i dettagli e tutte le offerte dedicate ai clienti Sky.