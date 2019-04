La Roma vince all’Olimpico il secondo anticipo della 32esima giornata del campionato di Serie A: contro l’Udinese finisce 1 a 0 (LA CRONACA DELLA PARTITA). Gol vittoria di Dzeko nel secondo tempo. La squadra di Ranieri sale a quota 54 punti in classifica e conquista un successo importante nella corsa alla Champions League (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Primo tempo senza gol

All’Olimpico Ranieri schiera un 4-4-2, con il tandem Schick-Dzeko in attacco. In difesa spazio a Juan Jesus, Manolas, Fazio e Marcano: tutti centrali di ruolo. A centrocampo resta fuori Pellegrini, giocano Zaniolo, Cristante, De Rossi ed El Shaarawy. In porta ancora Mirante. Tudor risponde con un 3-5-2: la coppia d’attacco è composta da Lasagna e Okaka; Stryger Larsen e D'Alessandro esterni di centrocampo accanto a Fofana, Mandragora e De Paul; in difesa De Maio, Troost-Ekong e Samir a protezione della porta di Musso. Nel primo tempo equilibrio ed occasioni da entrambe le parti, ma poche emozioni. All’inizio meglio l’Udinese, poi la Roma prende campo e diventa più aggressiva. Nessuna delle due squadre, però, trova la rete: si va negli spogliatoi sullo 0 a 0 e sotto una forte pioggia.

Nel secondo tempo il gol della Roma con Dzeko

Nel secondo tempo subito due cambi per Ranieri: fuori Juan Jesus (per infortunio) e Schick (per scelta tecnica), dentro Florenzi e Pellegrini. La Roma sembra partire meglio, ma al 49’ è l’Udinese ad andare vicina al gol: Okaka, ex della partita, sovrasta Florenzi e tocca di testa, ma Mirante riesce a deviare in angolo. Al 57’ altro intervento del portiere della Roma, che manda in corner un cross di D'Alessandro. Sull’angolo, De Maio colpisce di testa e prende il palo. Occasioni anche per i giallorossi, che col passare del tempo aumentano la pressione. Al 65’ Dzeko di testa, Musso mette sul fondo. Un minuto dopo Manolas ancora di testa a colpo sicuro, Fofana salva sulla linea. Al 67’, dopo vari tentativi, la Roma riesce a sbloccare il risultato: a firmare l’1 a 0 è Dzeko, che batte Musso con un tocco morbido di destro su assist di El Shaarawy. Ultimo cambio per Ranieri: De Rossi non ce la fa e al suo posto entra Ünder. Cambia anche Tudor: Sandro al posto di Mandragora, Pussetto al posto di D'Alessandro e, più tardi, Teodorczyk per De Maio. L'Udinese prova il forcing finale, ma le energie rimaste sono poche e la squadra non riesce a essere pericolosa. All’Olimpico finisce 1 a 0 per la Roma.