Formula 1, la griglia di partenza del GP del Bahrain: Ferrari prime

Prima storica pole position in carriera per Charles Leclerc, che si mette davanti a tutti in griglia per il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, che si svolge oggi alle 17 e 10 in diretta su Sky Sport. Sul circuito di Sakhir il 21enne monegasco pilota della Ferrari è stato il più veloce in tutte le qualifiche. Subito dietro il compagno di squadra Sebastian Vettel, per una prima fila tutta Rossa. Seconda fila monopolizzata dalla Mercedes, con Hamilton e Bottas. Le prime quattro vetture sono raccolte in appena 390 millesimi. In ombra gli altri team, con la Red Bull di Max Verstappen quinta e staccata di 886 millesimi, mentre Pierre Gasly è uscito già nella Q2. Deludente anche la Renault: né Hulkenberg, né Ricciardo hanno raggiunto la Q3. Bene la McLaren, settima in griglia con Carlos Sainz Jr., preceduto dall'ottima Haas di Magnussen.

La griglia completa

1a fila 1. Charles Leclerc (Mco) Ferrari 1'27"866 alla media di 221,737 km/h 2. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari 1'28"160

2a fila 3. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'28"190 4. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes 1'28"256

3a fila 5. Max Verstappen (Ned) Red Bull-Honda 1'28"752 6. Kevin Magnussen (Den) Haas-Ferrari 1'28"757

4a fila 7. Carlos Sainz (Esp) McLaren-Renault 1'28"813 8. Kimi Raikkonen (Fin) Alfa Romeo-Ferrari 1'29"022

5a fila 9. Lando Norris (Gbr) McLaren-Renault 1'29"043 10. Daniel Ricciardo (Aus) Renault 1'29"488.

6a fila 11. Romain Grosjean* (Fra) Haas-Ferrari 1'29"015 12. Alexander Albon (Tha) Toro Rosso-Honda 1'29"513

7a fila 13. Pierre Gasly (Fra) Red Bull-Honda 1'29"526 14. Sergio Perez (Mex) Racing Point-Mercedes 1'29"756

8a fila 15. Daniil Kvyat (Rus) Toro Rosso-Honda 1'29"854 16. Antonio Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo-Ferrari 1'30"026

9a fila 17. Nico Hulkenberg (Ger) Renault 1'30"034 18. Lance Stroll (Can) Racing Point-Mercedes 1'30"217

10a fila 19. George Russell (Gbr) Williams-Mercedes 1'31"759 20. Robert Kubica (Pol) Williams-Mercedes 1'31"799.